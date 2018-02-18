Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

’da ticari bir araçla çarpışan çöp kamyonu, yol kenarındaki tek katlı eve girdi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 14:51
Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Yılan yönetimindeki 34 GT 4915 plakalı Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, Emine Tetik idaresindeki 31 LK 473 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü yol hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki Rasim Doğan isimli vatandaşa ait eve girdi. Salon duvarlarını yıkarak durabilen kamyondaki sürücü Ömer Yılan araç içerisinde sıkıştı. Sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan diğer araçtaki sürücü Tetik ile yolcu olarak bulunan Mehmet Özdemir de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN