Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nirgül Y. kızıyla birlikte toplu taşıma aracına bindi. Sürücüye parayı vermek için ayakta beklerken bir kişi, toplu taşıma aracına bindi. Şahıs, araca biner binmez kadının yanına yaklaşıp cebindeki cep telefonunu, aracın hareket etmesi anından faydalanarak 7 saniyede çalıp cebine koydu. Bu anlar araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kadın ise ücretini ödeyip yerine oturdu. Şahıs ise toplu taşıma aracının arka tarafına geçti. Genç kadın bir süre sonra telefonunun olmadığını fark edip aracın içini kontrol etti. Telefonunu göremeyince sürücüye inmek istediğini söyleyip, "Adam ne ara telefonumu aldı" diyerek araçtan indi. Genç kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis araçtaki güvenlik kamerasını incelediğinde zanlının yankesicilik suçundan çok sayıda kaydı bulunan Emrah Boduk (34) olduğunu belirledi. Polis, Boduk'u Tepebağ Mahallesi'nde toplu taşıma duraklarında beklerken yakaladı.

7 saniyede yankesicilik kameralara böyle yansıdı

"HAP ALMIŞTIM, KAFAM ÇOK GÜZELDİ"

Zanlı emniyete getirilip sorgulandığında cep telefonunu çaldığını kabul ederek, "Hap almıştım kafam çok güzeldi. Bu nedenle yaptım pişmanım" dedi.



Polis, genç kadının cep telefonunu zanlının üst aramasında ele geçirerek kadına teslim etti. Zanlı ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.