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Kahraman askerimize selam olsun

’ın Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize destek için başlattığı anlamlı kampanyada ünlüler Mehmetçik için tek yürek oldu

Giriş Tarihi: 18.2.2018
Kahraman askerimize selam olsun
'ın Afrin'de operasyon yapan askerlerimiz için başlattığı 'Mehmetçiğe mesajım' kampanyası çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada 'MehmetçiğeMesajım' etiketi ile paylaşılan videolar ya da radyoTurkuvaz Whatsapp Mesaj Hattına iletilen sesli ve görüntülü mesajlar ile kahraman askerlerimize destek olunuyor. , , Yeşim Salkım, Kutsi, Hakan Altun, Öykü Gürman, Özgün, Yeliz gibi isimler kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını çektikleri videoyla dile getirdi. Tüm mesajlar, sınır hattında bulunan Turkuvaz medya grubu çalışanları aracılığı ile kahraman Mehmetçiğe dinletip izletilecek. İşte ünlülerin mesajları:

Şahan Gökbakar: Sınırlarımızın ötesinde bu vatanı böldürmemek için canları pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiğimize binlerce kez Allah razı olsun. Geride belki çocuklarını belki eşlerini bırakıp bu vatan bölünmesin biz rahat yaşayalım diye gözlerini kırpmadan cepheye gittiler. Burada onlar için atan 80 milyon yürek ve dua var. Onların yanındayız.
Yeşim Salkım: Afrin'de sınırda bizim için savaşan Mehmetçik için mesaj yolluyorum. Bu ülke için yaptıklarınızı asla unutmayacağız.
Öykü Gürman: Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için vatan sevgisi ve kocaman yürekle çarpışan askerlerimize sahip çıkalım.
Özgün: Radyo Turkuvaz aracılığıyla sesimizi duyan tüm Mehmetçiklere sonsuz sevgimizi ve minnetimizi iletiyoruz. Tüm ülke sizin için dua ediyor.
Nadide Sultan: Kahraman askerimize selam olsun. Sanmayın ki yalnızsınız. Dularaımız sizlerle.
Kutsi: Kahraman askerlerimiz için gece gündüz dua ediyoruz.
Yeliz: Can Mehmetçiğimiz Allah yar ve yardımcınız olsun.
Hakan Altun: Değerli komutanlarım aslan yürekli asker kardeşlerim, şunu unutmayın ki 80 milyon her gün sizler için dua ediyor. Allah yardımcınız olsun, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.
Muazzez Abacı: Terörle mücadele eden tüm askerlerimiz destanlar yazıyor, Allah hepsine uzun ömürler versin, bir an evvel yuvalarına sağlıkla dönsünler. Her şey çok güzel olacak inşallah. SABAH MAGAZİN SERVİSİ
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