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Kız kardeşleri, dan sızan duman ayırdı

?'ta, uyudukları odada,  borusundan sızan dumandan etkilenen 20 yaşındaki Şerife Akdemir yaşamını yitirirken, 18 yaşındaki kardeşi Tülay Akdemir ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 18:33
Kız kardeşleri, sobadan sızan duman ayırdı

Merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde yaşayan Veysel- Saliha Akdemir çiftinin 4 çocuğundan Şerife ile Tülay Akdemir, dün akşam yatmadan önce kömür sını yaktı. Akdemir kardeşler uyurken, soba borusu yerinden çıkınca, odayı duman kapladı.

ODA DUMAN İÇİNDEYDİ

Anne Saliha Akdemir, çocuklarını uyandırmak için sabah girdiği odanın duman içinde olduğunu fark etti. Uyandırmaya çalıştığı kızları, tepki vermeyince anne Akdemir, komşularından yardım istedi.

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İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şerife Akdemir'in öldüğü belirlendi. Durumu ağır olan Tülay Akdemir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Akdemir, daha sonra ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tülay Akdemir'in tedavisine devam edildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kız kardeşleri, sobadan sızan duman ayırdı
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