Kız Kulesi'nden "ıslık dili" ile haberleştiler

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği tarafından Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"ni dünyaya tanıtmak amacıyla Üsküdar'da etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Salacak sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri, burada kemençe eşliğinde yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterisi sundu.

Dernek üyesi Rıfat Köçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ıslık dilini tüm dünyaya duyurmak adına etkinlik düzenlediklerini söyledi.

UNESCO'NUN ACİL KORUMA GEREKTİREN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ'NDE

Köçek, ıslık dilinin Karadeniz bölgesinin birçok yerinde konuşulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Anavatanı Kuşköy olarak tescillenmiştir. UNESCO'nun kültürel miras listesine (UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi) de girdik. 300 yıl önce atalarımızın Kuşköy'de başlattığı bu bu haberleşme, Rus Harbi'nde bile kullanılmış. İnsanlar köylerde birbirleriyle haberleşmek amacıyla yaklaşık 4 kilometre ileriden bile bu dili kullanıyor.

Karadeniz'in dağlık olması, elektrik ve telefonun kullanılmıyor olması ve diğer şartların uygun olmaması nedeniyle atalarımız böyle bir haberleşme aracına ihtiyaç duymuşlar. Dolayısıyla da ıslık dili hasıl olmuş. Bu vesileyle biz de atalarımızdan yadigar olan ıslık dilini bütün dünyaya tanıtıyoruz. İnternet ortamında birçok videolarımız var. Bununla ilgili yurt dışından yaklaşık 20 ülkeden Kuşköy'e gelip çekim yaptılar. Biz ıslıkla her şeyi anlatabiliyoruz. Dernek aracılığıyla bunu tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak adına organizasyonlar yapıyoruz."

Konuşmanın ardından Köçek, Kız Kulesi'nin balkonunda bulunan bir dernek üyesiyle ıslık dilinde bir süre konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 6 Aralık 2017 tarihinde Twitter hesabından Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin, "UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alındığını açıklamış, bu gelişme ıslık dilinin anavatanı Kuşköy'de sevinçle karşılanmıştı.