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’nde çevre katliamı

’nin Başiskele ilçesinden geçen ’ne yine kimyasal madde döküldü. Maviye boyanan dereden numune alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
Kocaeli’nde çevre katliamı
Başiskele ilçesinin Vezirçiftliği ile Mahmutpaşa Mahalleleri arasından geçmekte olan yine çevre katliamına maruz kaldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar derenin maviye boyandığını ve köpüklendiğini gördü. Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe durumu yetkililere bildirdi. İl Çevre Müdürlüğü ve 'nde görevli yetkililer, olay yerine gelip, rengi değişen ve köpüren dereden numuneler alarak inceleme başlattı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI
, "Maddenin derenin üstünden geçen D-100 Karayolu köprüsüne 100 metre uzaklıktaki yağmur suyu kanalından geldiğini tespit ettik. Ekipler gelerek incelemelerde bulundu. Numuneler alındı. Burada zaman zaman böyle olaylar yaşanıyor. Geçen yıl da benzer olaylar yaşandı. Sorumlular tespit edilerek cezalandırılmıştı. Dökülen madde her neyse doğaya zarar verdiği ve katlettiği görülüyor. İnşallah sorumlular yine bulunup cezalandırılır" dedi.
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Kocaeli’nde çevre katliamı
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