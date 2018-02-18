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’ bayrakla uğurlandı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
‘Kolsuz Agop’ bayrakla uğurlandı
Ünlü dermatolog Prof. Dr. , son yolculuğuna Türk bayrağı ile uğurlandı. 'nin en önemli dermatoloji uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, 13 Şubat Salı günü kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bir kolu olmadığı için halk arasında '' olarak bilinen Prof. Dr. Agop Kotoğyan için dün Kumkapı'daki Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye hayranı olan Kotoğyan'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı serildi. Törene Agop Kotoğyan'ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve sevenleri katıldı. Prof. Dr. Agop Kotoğyan, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından üzerinde Türk bayraklı tabutuyla 'ndaki Balıklı 'na götürüldü. Kotoğyan daha sonra sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.
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‘Kolsuz Agop’ bayrakla uğurlandı
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