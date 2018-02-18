‘Kolsuz Agop’ bayrakla uğurlandı

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dermatolog Prof. Dr. Agop Kotoğyan
, son yolculuğuna Türk bayrağı ile uğurlandı. Türkiye
'nin en önemli dermatoloji uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, 13 Şubat Salı günü kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bir kolu olmadığı için halk arasında 'Kolsuz Agop
' olarak bilinen Prof. Dr. Agop Kotoğyan için dün Kumkapı'daki Meryem Ana
Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye hayranı olan Kotoğyan'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı serildi. Törene Agop Kotoğyan'ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve sevenleri katıldı. Prof. Dr. Agop Kotoğyan, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından üzerinde Türk bayraklı tabutuyla Zeytinburnu
'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı
'na götürüldü. Kotoğyan daha sonra sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.