Manavgat’ta tezgahlar Mehmetçik için açıldı

Manavgat pazartesi pazarında açılan tezgahların büyük bölümünde "Bugün bu tezgahtaki satışların kazancı Afrin'deki Mehmetçiklere bağışlanacak" yazılı tabelalar konuldu. Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Manavgat pazarcıları olarak Mehmetçiğe bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini ve üyelerinin gönüllülük prensibine dayalı projeye büyük destek verdiğini belirtti. Doğan, "Bugün ve yarın Manavgat Pazartesi pazarında yapılan alışverişten elde edilen gelir Afrin'de terörle mücadele eden ve bizim burada rahat bir yaşam sürmemizi sağlayan Mehmetçiklerimize bağışlanacaktır. Manavgat halkı ve Pazarcı esnafı vatanına, milletine ve askerine her zaman olduğu gibi bugünde sahip çıkmaktadır. Kampanyaya destek veren tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlar, böylesine anlamlı bir kampanyayı hayata geçiren pazarcı esnafına teşekkür ederken bu durumun pazar girişinde daha büyük pankartlarla ve belediye hoparlöründen duyurulmasının kampanyaya büyük yarar sağlayacağını dile getirdi.