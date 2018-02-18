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lı balıkçıların ağına 1,5 metrelik takıldı

'ın Ereğlisi kıyılarında, balığa çıkan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında yakaladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 20:01
Marmaralı balıkçıların ağına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

'ın denizine kıyısı bulunan Marmara Ereğlisi ilçesinde, 10 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte sabah saatlerinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açıldı.

AĞLARA TAKILAN CAMGÖZ

Marmara Ereğlisi kıyılarında, ağlarına büyük balık takıldığını düşünen Şenses ve arkadaşı, ağı topladıklarında camgöz cinsi yakaladıklarını fark etti.

Tekneye aldıkları köpek balığını Marmara Ereğlisi'ndeki balıkçı tezgahında sergileyen Ahmet Şenses ile arkadaşı, balığın İstanbul'daki bir restorana satılacağını söyledi.

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Marmaralı balıkçıların ağına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı
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