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Otomobille cip çarpıştı: 5 yaralı

'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.2.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 14:14
Otomobille cip çarpıştı: 5 yaralı
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Bozdoğan-Nazilli karayolunun Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Bozdoğan yönüne giden Akın Can (41) yönetimindeki 09 CAN 75 plakalı cip, karşı yönden gelen Abdullah Karahan (45) yönetimindeki 20 V 9340 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, cipte bulunan Serkan Aksoy (32), Hasan Süme (27), Mehmet Erdinç (30) ile diğer araç sürücüsü Abdullah Karahan (45) ve yanındaki oğlu Mehmet Karahan (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Abdullah Karahan ve oğlu Mehmet Karahan, Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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Otomobille cip çarpıştı: 5 yaralı
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