‘Roma frizi’ 8 yıl sonra eve döndü

Kocaeli Çukurbağ kurtarma kazıları sırasında bulunan ve 2010 yılında kaybolan Romadönemine ait kabartma friz parçası, Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın girişimleri sonucu 8 yıl sonra Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.

Almanya Münih'teki bir müzayede evinde 2013 yılında satışa sunulduğu tespit edilen, 96 santimetre uzunluğundaki mermer frizde Roma dönemini tasvir eden yüzleri birbirine dönük, bir imparator ve bir Nike figürü yer alıyor.

MÜZAYEDEDE SATILDIĞI TESPİT EDİLİNCE...

Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Interpol Uluslararası Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı üzerinden dünya genelinde arattırdığı eser için gerekli girişimlerde bulunurken, söz konusu eserin Münih'teki bir müzayede evinde satışa sunulduğunun tespitinden sonra gerekli işlemler başlatıldı.

Bakanlığın girişimleri sonucu söz konusu Roma dönemine ait eser Alman makamlarınca Münih Başkonsolosluğu'na teslim edildikten sonra geçtiğimiz hafta Ankara'ya getirildi. Kurtarılan kültür mirası aynı gün bakanlık uzmanları tarafından, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilerek muhafaza altına alındı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu kabartmalı mermer friz üzerinde, askeri kıyafet içinde imparator ile çelenk tutan Zafer Tanrıçası (Nike) yüzleri birbirine dönük biçimde tasvir edilmektedir. Milattan sonra üçüncü yüzyıl sonu ile dördüncü yüzyıl başlarına tarihlendirilen eser üzerinde, döneminden kalan boya izleri hâlâ görülmektedir.

Söz konusu eserin iadesi, gerek uluslararası yardımlaşma, gerekse de Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasındaki örnek işbirliğinin bir sonucu olarak önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.