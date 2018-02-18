Sayısal Loto sonuçları burada! 17 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgula...

Milyonlarca vatandaşın umut dolu bekleyişi sona erdi. 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları dün akşam belli oldu. Gerçekleştirilen çekilişte 03, 05, 08, 32, 35 ve 36 rakamları şanslı rakamlar oldu. 6 bilen kişi sayısı 2 olurken bu kişiler 2.999.315,60 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen kişi sayısı 255 olurken kişi başına düşen ikramiye 3.494,75 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 10.067 oldu, kişi başına düşen ikramiye ise 66,45 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı da 176.909 olurken bu kişiler de 10.70 TL kazandı.

Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak.

Sayısal Oyunların İkramiye Plan ve Oranları

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.