Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Taksim’de “çocuk istismarı” eylemi

Taksim’de “çocuk istismarı” eylemi

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde iki genç, ellerinde siyah renkli dövizlerle çocuk istismarına karşı eylem yaptı. Açıklama yapan gençler, ardından kendilerine destek veren vatandaşlarla birlikte oturma eylemi yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 16:57
Taksim’de “çocuk istismarı” eylemi

Adana'da bir düğünde 4,5 yaşındaki kıza da bulunulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Beyoğlu 'ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne gelen iki genç, yaşanan olayı protesto etti. Olaya tepki gösteren gençler, ellerinde "Çocuk kirlenirse dünya kirlenir", "Çocuk susar sen susma", "İdam değil kısas istiyoruz" yazılı siyah renkli dövizlerle eylem yaptı. Çocuk istismarıyla ilgili açıklama yapan gençlere vatandaşlar da destek verdi. Açıklamanın ardından gençler, kendilerine destek veren vatandaşlarla birlikte oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi sürdüğü esnada anıtın etrafında bekleyen polis ekipleri tarafından dövizleri alınan gençler, polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim’de “çocuk istismarı” eylemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN