Taksim’de “çocuk istismarı” eylemi

Adana'da bir düğünde 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne gelen iki genç, yaşanan olayı protesto etti. Olaya tepki gösteren gençler, ellerinde "Çocuk kirlenirse dünya kirlenir", "Çocuk susar sen susma", "İdam değil kısas istiyoruz" yazılı siyah renkli dövizlerle eylem yaptı. Çocuk istismarıyla ilgili açıklama yapan gençlere vatandaşlar da destek verdi. Açıklamanın ardından gençler, kendilerine destek veren vatandaşlarla birlikte oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi sürdüğü esnada anıtın etrafında bekleyen polis ekipleri tarafından dövizleri alınan gençler, polis merkezine götürüldü.

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