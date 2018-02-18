Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tokat'taki feci kazada yanarak öldüler

'taki feci da yanarak öldüler

’ta bir aracın istinat duvarına çarparak alev alması sonucu meydana gelen trafik sında aynı araç içerisinde yanarak ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 21:45
Tokat'taki feci kazada yanarak öldüler

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Paray (58) yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobilin Zile - karayolunun 54. kilometresinde yoldan çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpması ile meydana geldi.

Çarpmanın etkisi ile araç alev aldı.

Yanan aracın içerisinde bulan Ahmet Paray, eşi Kadriye Paray (47), kızı Damla Paray (18) sürücü Ahmet Paray'ın kardeşi Selma Yalçın ve kızının arkadaşı Ebranur Gür (18) yanarak hayatlarını kaybetti.

Kazada yanarak hayatını kaybeden 5 kişinin cesetleri savcının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat'taki feci kazada yanarak öldüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN