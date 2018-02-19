20 akıllı aile sağlık merkezi daha geliyor

Sağlıkta dönüşümün büyük bir parçasını oluşturan akıllı aile sağlık merkezlerinin sayısı artırılıyor. İstanbul
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
, "Aile Hekimliği sistemi İstanbul'da 2010'da başladı ve gelişerek devam ediyor. Amacımız İstanbul'daki aile hekimliklerini daha da kuvvetlendirebilmek ve daha iyi hizmet verebilmesini sağlamaktır" dedi. İstanbul'da 952 aile sağlık merkezi olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığımız
proje hazırlayarak çok modern ve gelecekteki merkezlere örnek olacak şekilde 20 aile sağlık merkezi inşaa ettiriyor. Hekim başına kayıtlı 4 bin civarındaki hasta sayısını 2 bin 500-2 bin 750'lere düşürmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Memişoğlu, "Bu binalar akıllı bina gibi asansör, klima ve jeneratöre kadar her türlü hizmeti verebilecek. Eğitim salonlarının ve aşı odalarının olduğu, insanımıza gerçekten kaliteli hizmetler sunacak yerler olacak. 2-3 ay içinde ilk 20 yeni aile sağlığı merkezimizi hizmete sokmuş olacağız" dedi.