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20 akıllı aile sağlık merkezi daha geliyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. , "2-3 ay içinde birbirinden modern 20 yeni aile sağlığı merkezine kavuşacağız"d edi

Giriş Tarihi: 19.2.2018
20 akıllı aile sağlık merkezi daha geliyor
Sağlıkta dönüşümün büyük bir parçasını oluşturan akıllı aile sağlık merkezlerinin sayısı artırılıyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. , "Aile Hekimliği sistemi İstanbul'da 2010'da başladı ve gelişerek devam ediyor. Amacımız İstanbul'daki aile hekimliklerini daha da kuvvetlendirebilmek ve daha iyi hizmet verebilmesini sağlamaktır" dedi. İstanbul'da 952 aile sağlık merkezi olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, " proje hazırlayarak çok modern ve gelecekteki merkezlere örnek olacak şekilde 20 aile sağlık merkezi inşaa ettiriyor. Hekim başına kayıtlı 4 bin civarındaki hasta sayısını 2 bin 500-2 bin 750'lere düşürmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Memişoğlu, "Bu binalar akıllı bina gibi asansör, klima ve jeneratöre kadar her türlü hizmeti verebilecek. Eğitim salonlarının ve aşı odalarının olduğu, insanımıza gerçekten kaliteli hizmetler sunacak yerler olacak. 2-3 ay içinde ilk 20 yeni aile sağlığı merkezimizi hizmete sokmuş olacağız" dedi.
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20 akıllı aile sağlık merkezi daha geliyor
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