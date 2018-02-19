400 yıl önceki İstanbul’a özel baskı

Evliya Çelebi
'nin binlerce yıl geçse de önemini asla yitirmeyecek seyahatnâmesinin 17. yüzyıl İstanbul
'unu anlatan bölümü İTO tarafından özel bir baskıyla yayımlandı. Bu özel baskıda Evliya Çelebi'nin İstanbul'una, Osmanlı sanatçılarının elinden çıkan İstanbul minyatürleri ve haritaları eşlik ediyor. İstanbul'un tarihi panoraması olan eser ile ilgili İTO Başkanı Öztürk Oran, şehre dair bugüne dek yazılmış en önemli monografilerden biri olduğunu vurguladı. Kitapta, 400 yıl önceki İstanbul'un tüm yönleriyle ele alındığı özel bölüm, tarihçi Dr. Seyit Ali Kahraman'ın çevirisiyle okuyucuya sunuluyor.