618 bin 829 sayfa eser yok olmaktan kurtarıldı

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB
) bağlı Atatürk Kitaplığı'ndaki Kitap Restorasyon Atölyesi'nde 1994'ten bu yana 618 bin 829 sayfa eser restore edilerek, yok olmaktan kurtarıldı. Tarihi eserlere yeniden hayat verilmesi kapsamında Türkiye'de ilk defa 1996'da Laminasyon Makinesi (Sandviç metodu) kullanılmaya başlandı. Atölyede; mikroorganizmalar ve kitap kurtlarını dezenfekte etmek için Dezenfaktasyon Ünitesi, kağıtları tümlemek için Leaf-Casting Ünitesi, asitten arındırmak için Bookkeeper Ünitesi, Kapalı Kitap Temizleme Kabini ve Hidrolik Pres bulunuyor. Kütüphane envanterine kayıtlı her türlü kağıt ve belgenin restorasyon ile konservasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Bunlar arasında; gazeteler, dergiler, haritalar, el yazması ve matbu kitaplar, gravürler, ferman ve beratlar, afişler ile çeşitli evraklar ye alıyor. Yıpranmış ve parçalanmış kitap sayfaları tek tek kesilerek önce temizleniyor, sonra teknelerde yıkanıyor daha sonra ilaçlanarak kurutuluyor ve yeniden yapıştırılarak ciltlenip kütüphanedeki yerine konuluyor. Avrupa harita metotlarının kullanılmasıyla oluşan ve 1803'te basılan Türklerde ve İslam ülkelerinde yayımlanan ilk atlas olan Cedid Atlas da (Atlas-ı Cedid), Atatürk Kitaplığı'ndaki atölyede onarılıyor.