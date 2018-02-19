Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aydın'da trafik kazaları: 12 yaralı

'da ları: 12 yaralı

'da meydana gelen iki sında 12 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 06:21 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 06:21
Aydın'da trafik kazaları: 12 yaralı

Fatih Güler'in kullandığı 09 EC 491 plakalı otomobil, -İzmir kara yolu Bayındırlık kavşağında, Turhan Tuna idaresindeki 09 US 569 plakalı otomobille çarpıştı.

da sürücüler ve her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İsa Çoban yönetimindeki 35 LGU 03 plakalı otomobil de Aydın-İzmir kara yolunda beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile Pelin Çoban, Nedim Kıran, Nuran Kurt ve Aysun Kıran yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da trafik kazaları: 12 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN