Bisikletiyle çöp konteynerine çarpan yaşlı adam öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bisikleti ile seyir halindeyken çöp konteynerine çarpan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Aydoğdu Mahallesi 372 Sokak Dereköy Çayı kenarında meydana geldi.

KAFASINI ZEMİNE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre; vatandaşların yerde yatan bir şahıs ihbarında bulunmasının ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polislerin ilk müdahalesinde şahsın yaşamını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından soruşturma başlatan emniyet ekipleri, kazazedenin bisikleti ile seyir halindeyken yolun kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak yere düştüğü ve kafasını parke taşlı zemine vurmasının ardından nabzının olmadığını belirledi.

112 ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamdi Muslu (60) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

FREN İZLERİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Kaza yerine yakın orta kısımda bulunan fren izlerinin yolun karşı şeridinde ve kazazedeye yakın olması şüphe doğururken, olayda hayatını kaybeden Hamdi Muslu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Sevenlerini yasa boğdu

Muslu'nun ölüm haberini alan yakınları ve onlarca yıl gönül verdiği güvercin camiasındaki dostları devlet hastanesi morguna akın etti.

Acı haberle yıkılan yakınları ve dostları, Muslu'nun çok sevilen bir güvercinsever olduğu ve camiaya büyük katkıları olduğunu ifade ettiler. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.