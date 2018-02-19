Dört gün arayla aynı ailede iki nakil

İzmir
'de matbaada çalışan İsmail Kayalı
(42), 7 yıl önce ayaklarındaki şişkinlikten rahatsız olunca doktora gitti. Kayalı'nın yapılan tetkiklerinde Akdeniz anemisi olduğu belirlendi. Akdeniz anemisinden dolayı böbrek yetmezliği yaşadığı ortaya çıkan İsmail Kayalı, teşhisten 3 yıl sonra diyalize girmeye başladı. Bir yandan Akdeniz anemisi bir yandan da diyalize girmenin bütün olumsuzluklarını yaşadığını anlatan İsmail Kayalı, ilk günden beri böbreğini vermek isteyen eşi Şaziye Kayalı
'yı (40) dinlemedi. DAMADIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI
7 yıl boyunca uygun organ çıkmayan İsmail Kayalı, 21 yıllık eşinin ısrarlarına dayanamayarak nakil olmaya karar verdi. Kayalı ailesi nakil hazırlıklarını sürdürürken kötü bir sürprizle karşılaştı. Şaziye Kayalı'nın annesi Hatice Dağ
'ın (65) da böbreklerinde yetmezlik olduğu belirlendi, diyalize girmesine karar verildi. Şaziye Kayalı'nın babası 68 yaşındaki Mehmet Ali Dağ
, "45 yıllık eşimden böbreğimi esirgeyecek değilim" dedi. Şaziye Kayalı da "Kısa süre içinde peş peşe ortaya çıkan böbrek yetmezliği durumu bizler kadar doktorları da şaşırttı. Babam böbreğini vermeye gönüllü olunca kime böbrek vereceğim diye bir ikileme düşmedim" ifadesini kullandı. Önce Kayalı çifti, 4 gün sonra da Dağ çifti ameliyata alındı. Böbrek Nakli
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burak Koçak ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı nakil ameliyatının ardından İsmail Kayalı ve Hatice Dağ ikinci hayatlarına "merhaba" diye konuştu. KOÇAK: KÖTÜ BİR TESADÜF
Prof. Dr. Burak Koçak, "Hatice Dağ ve damadı İsmail Kayalı'nın arasında bir kan bağı yok. İkisinde de böbrek yetmezliği yaşanması kötü bir tesadüf, ama aile içinde uygun böbrek bulunabilmesi de bir o kadar güzel bir tesadüf oldu" dedi. 'EŞİMDEN ESİRGEMEM'
68 yaşındaki Mehmet Ali Dağ, nakil için bir an olsun düşünmedi, "45 yıllık eşimden böbreğimi esirgeye ISRARLARA DAYANAMADI
Böbrek yetmezliği yaşayan İsmail Kayalı, eşinin ısrarları üzerine nakil olmaya karar verdi. Kayalı ameliyatla sağlığına kavuştu.