Ecem Balcı cinayetinde yeni gelişme

Gölcük'te, Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan ve bulamayınca bunalıma giren annesi Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atladı.

Ercömert'in 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak, toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ecem'i bulmak için özel ekip kurdu. Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkararak, ifadesini alırken yakınlarını da gözaltına alıp, emniyete getirdi.

Kayıp Ecem Balcı'nın cesedi bulundu

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME

Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem'in öldürüldükten sonra Gölcük'te ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Süleyman Kara'nın ifadesi doğrultusunda, geçen cuma günü, Ecem'in cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ecem Balcı'nın cenazesi, otopsinin ardından Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Ecem Balcı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Kara ve diğer şüphelilerin bugün Gölcük Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi. Süleyman Kara, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

TAÇ VERME BAHANESİYLE Mİ KANDIRDI?

Ecem'i, kaybolmasına dayanamayarak intihar eden annesi Esra Ercömert'in eski erkek arkadaşı Süleyman Kara'nın öldürüp ormanlık alanda gömdüğü iddia ediliyor.

Anne Esra Ercömert rahim kanseri, 17 yaşındaki kızı Ecem ise göğüs kanseriyle mücadele ediyordu. Ecem, geçen yılın son günlerinde ameliyat oldu. 5 Ocak günü evden ayrıldı ve bir daha da geri dönmedi. Genç kız 5 Ocak'ta erkek arkadaşına gönderdiği mesajda Süleyman Kara ile buluşacağını bildirdi. Ecem, erkek arkadaşına Kara'nın define bulduğunu ve gelip kendisini aldığını anlatmıştı. İddialara göre Süleyman Kara, Ecem'i "Mezarda tarihi bir taç buldum. Sana vereceğim" diye kandırmıştı.

Ecem'in göğüs kanserinin ardından protez göğüs için para biriktirdiği, Süleyman Kara'nın define bulduğunu söylemesinin ardından sevindiği iddia edilmişti.

Olayı soruşturan özel ekip, Süleyman Kara'nın yakınlarını çapraz sorguya aldı ve şüpheliler sonunda genç kızı Kara'nın öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayeti itiraf eden Kara, Ecem'i gömdüğü yeri gösterdi. Ayvazpınar Köyü yakınlarında yapılan kazıda Ecem'in cansız bedeni bulundu. Üzerinde iç çamaşırları olan ve kıyafetleri bulunamayan Ecem'in, darp edildiği, yüzünde ve boynunda morluklar olduğu tespit edildi.