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Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

'da 'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla aranan 3 zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 10:37
Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki ay içinde il genelinde 'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı, hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki ekiplerin sayısı artırıldı.

Polis ekipleri, merkez Meram ilçesinde durumundan şüphelendikleri 42 BIY 28 plakalı otomobili takibe aldı.

Takip sırasında kablo hırsızlığı yapmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli, polisi görünce kaçmaya başladı. Osman Y. (20), Halil B. (24) ve Emre A. (21), kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Poliste aynı suçtan kaydı bulunan zanlılar, Numune Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, 12 bin lira tutarındaki kabloları eritip sattıkları öne sürüldü.

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Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
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