Jandarma’dan kalpazanlara dev operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürme hazırlığında bulunan 'Bitlisli Y' lakaplı M.A.'nın Bağcılar'daki evine şok bir operasyon düzenledi. M.A.'nın kaçması için zaman kazanmaya çalışan aile, Jandarma ekiplerini konuşarak oyalamaya çalıştı. Bu esnada, balkondan kaçmaya çalışan M.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden sahte 20 liralar çıktı.

VATANDAŞ 20 TL'Yİ İNCELEMİYOR DİYE…

Paranın geri kalanını aramaya başlayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dikkatini, yan binanın çatısındaki bir poşet çekti. Ekiplerin çatıdan indirdiği poşetin içerisinden piyasaya sürülmeye hazır halde ve değeri yaklaşık 71 bin lira olan 3 bin 533 adet sahte 20 TL'lik banknotlar çıktı. Sahtecilikten tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A., 20 TL'leri vatandaş tarafından dikkatle incelenmeden kullanıldığı için tercih ettiği ortaya çıktı.

MOTORLU KALPAZANLIK

Diğer yandan; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde İstanbul Bağcılar ve Fatih ilçelerinde ikamet eden 2 şüphelinin ellerinde yüklü miktarda piyasaya sürülmeye hazır sahte para ile satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, piyasaya sürülmek üzere olan 332 bin 610 TL ve 2 bin 300 ABD Doları değerinde toplam 4 bin 328 adet sahte para ile tek kullanımlık paketler halinde bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Fatih'te ikamet eden K.K. isimli şahsın, kız arkadaşının evinde muhafaza ettiği sahte paraları yüzde 10 komisyon karşılığında İstanbul ve çeşitli illerden irtibat kurduğu şahıslara sattığı, yakalanmamak veya takip edilmeyi engellemek için trafiğin yoğun olduğu zamanlarda motosiklet kullanarak sahte paraları dağıttığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli M.A., N.U. ve K.K. isimli 3 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye gönderildi. Adliyedeki sorguları tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.