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Kedinin anavatanı çıktı

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Giriş Tarihi: 19.2.2018
Kedinin anavatanı Türkiye çıktı
Kedilerin anavatanının olduğu öne sürüldü. Natura isimli bilimsel dergide yayımlanan makalede, DNA analizleri sonucu tüm dünyaya yayılan kedilerin atasının 10 bin yıl önce Türkiye topraklarında yaşayan vahşi kediler olduğu belirtildi. Anadolu'daki çiftçilerin, o zamanlarda tarlalarındaki kemirgenlerle mücadelede vahşi kedileri kullandığı ifade ediliyor. M.Ö. 2500'de ise kedilerin ilk kez Kıbrıs'a ayak bastığı da ileri sürülüyor. Araştırmacılar Claudio Ottoni, Wim Van Neer ve Eva-Maria Geig'in yaptığı araştırmada kedilerin daha sonra ise Bulgaristan ve Romanya'daki insanlarla etkileşime geçtiği kaydediliyor.
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Kedinin anavatanı Türkiye çıktı
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