Otomobil alev topuna döndü: 5 ölü

Tokat
'ta yoldan çıkarak istinat duvarına çarpan otomobil alev aldı. Araçta bulunan 5 kişi yanarak can verdi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Valiliği'nde çalışan Ahmet Paray idaresindeki 60 AP 665 plakalı otomobil Tokat-Niksar karayolu Gökdere mevkisinde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev alan otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Otomobilde yapılan ilk incelemede sürücü Ahmet Paray, eşi Kadriye Paray (47), kızı Damla Paray (18) sürücü Ahmet Paray'ın kardeşi Selma Yalçın ve kızının arkadaşı Ebranur Gür'ün (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Aydın'ın Didim ilçesinde de Hüseyin Arıcı yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Tarlaya savrulan otomobilde bulunan 2 yaşındaki Çınar Hüseyin Taç ile sürücü Hüseyin Arıcı yaşamını yitirirken, Ümmühan Arıcı, Kadriye Taç ve Berdan Budak yaralandı.