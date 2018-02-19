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Oyuncakların yüzde 20’si toksik çıktı

Giriş Tarihi: 19.2.2018
AVRUPA (ECHA), Avrupa ülkelerindeki oyuncakların yüzde 20'sinin toksik maddeler içerdiğini duyurdu. Kuruluş, 27 Avrupa ülkesindeki yaklaşık 5 bin 600 günlük tüketim maddesini inceledi. Ürünlerin yüzde 18'inin kimsayal madde sınırlamasına uygun olmadığı tespit edilirken, oyuncaklardaki sağlık tehdidi konusunda yetkililer uyarıldı. Raporda, oyuncakların yüzde 20'sinde yasaklanmış oranın çok üzerinde fitalatlar içerdiği kaydedilirken, bu maddelerin oyuncaklarda kullanımının yıllar önce yasaklandığının altı çizildi. DIŞ HABERLER
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Oyuncakların yüzde 20’si toksik çıktı
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