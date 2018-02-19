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'da düğünde takı yarışı

'da İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolarlar havada uçuştu. Damat ve gelin 'in başına dolar yağdıran davetliler, düğün sonunda ise geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 14:45
Şanlıurfa'da düğünde takı yarışı

'da, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet İzol'un eczacı oğlu ile Enver Gülel'in eczacı kızı yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Bir otelde düzenlenen, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler dolar saçmaya başladı. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan 1'er dolarlık banknotlar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.

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Şanlıurfa'da düğünde takı yarışı
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