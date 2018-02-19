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Tacizci saldırganı görüntüleri ele verdi

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
Tacizci saldırganı görüntüleri ele verdi
'da genç bir kızı takip edip girdiği apartmanda taciz ve darp eden 21 yaşındaki yabancı uyruklu H.A.S., polis tarafından yakalandı. 'nda önceki gün evininin bulunduğu apartmana giren üniversite öğrencisi E.B.Ö., kendisini takip eden bir kişinin saldırısına uğradı. Genç kızı tacize yeltenen zanlı, E.B.Ö.'nün karşılık vermesi üzerine darp ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis şüphelinin kimliğini belirledi. Zeytinburnu'nda bir kafede çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu H.A.S. (21) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.A.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Tacizci saldırganı görüntüleri ele verdi
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