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'nda sini eden zanlı tutuklandı

'nda takip ettiği sini apartman girişinde ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:53
Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisini taciz eden zanlı tutuklandı

'nda takip ettiği sini girdiği apartmanda eden zanlı tutuklanda. 16 Şubat Cuma günü takip ettiği 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.B.Ö'ye Zeytinburnu'ndaki bir apartman girişinde tacizde bulunarak saldırdığı öne sürülen yabancı uyruklu H.A.S'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Mahkemedeki ifadesinde, alkollü olduğunu, binaya kızdan önce mi sonra mı girdiğini hatırlamadığını iddia eden zanlı, E.B.Ö'ye sarkıntılık etmediğini, kızın saçını çekmediğini, boğazını sıkmadığını, sadece çok bağırdığı için eliyle ağzını kapattığını ileri sürdü.

Savunmasının alınmasının ardından H.S.A, "cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit" suçundan tutuklandı.

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Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisini taciz eden zanlı tutuklandı
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