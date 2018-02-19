Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisini taciz eden zanlı tutuklandı

Zeytinburnu'nda takip ettiği üniversite öğrencisini girdiği apartmanda taciz eden zanlı tutuklanda. 16 Şubat Cuma günü takip ettiği 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.B.Ö'ye Zeytinburnu'ndaki bir apartman girişinde tacizde bulunarak saldırdığı öne sürülen yabancı uyruklu H.A.S'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Adım adım takip ettiği kıza apartmanda saldırıp böyle kaçtı

Mahkemedeki ifadesinde, alkollü olduğunu, binaya kızdan önce mi sonra mı girdiğini hatırlamadığını iddia eden zanlı, E.B.Ö'ye sarkıntılık etmediğini, kızın saçını çekmediğini, boğazını sıkmadığını, sadece çok bağırdığı için eliyle ağzını kapattığını ileri sürdü.

Savunmasının alınmasının ardından H.S.A, "cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit" suçundan tutuklandı.