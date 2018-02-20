61 milyon liralık bileti sattı; sitem etti: "Biz adam yemeyiz!"

"NE GELDİ NE DE TELEFON AÇTI"

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birini satan Antalyalı bayi, talihlinin bugüne kadar bayiye uğrayıp selam bile vermediğini söyledi. Dört çeyrek biletten birinin kendisine çıktığı iddia edilen ancak iddiaları kabul etmeyen ilaç servis elemanının ise işten ayrıldığı öğrenildi. Bileti satan seyyar bayi ise milyonere, "1 ay geçti henüz gelmedi, telefon da etmedi. Bir selam verseydi, adam yemeyiz biz" diyerek sitem etti.