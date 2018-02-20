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61 milyon liralık bileti sattı; sitem etti: "Biz adam yemeyiz!"

Yılbaşı talihlisinin işten ayrıldığı iddia edildi 61 milyonluk bileti satan seyyar bayiden, milyonere ‘selam’ sitemi! Seyyar bayi : "Talihli olduğu iddia edilen kişiye 1 ay geçti henüz gelmedi, telefon da etmedi. Bir selam verseydi, adam yemeyiz biz" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 11:08
61 milyon liralık bileti sattı; sitem etti: Biz adam yemeyiz!

"NE GELDİ NE DE TELEFON AÇTI"

İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birini satan lı bayi, talihlinin bugüne kadar bayiye uğrayıp selam bile vermediğini söyledi. Dört çeyrek biletten birinin kendisine çıktığı iddia edilen ancak iddiaları kabul etmeyen ilaç servis elemanının ise işten ayrıldığı öğrenildi. Bileti satan seyyar bayi ise milyonere, "1 ay geçti henüz gelmedi, telefon da etmedi. Bir selam verseydi, adam yemeyiz biz" diyerek sitem etti.

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61 milyon liralık bileti sattı; sitem etti: "Biz adam yemeyiz!"
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