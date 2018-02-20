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Define merakı sonları oldu

Giriş Tarihi: 20.2.2018
Define merakı sonları oldu
'a yaşayan Halis ve kardeşler, önceki akşam arkadaşları ve ile define aramak için Küçükbağlar köyündeki tümülüse gitti. Önceden kazılan 30 metrelik tünele giren 4 genç, elektrikli su motorunu, jeneratörle çalıştırıp biriken suyu boşaltmaya başladı. Ancak 4 genç jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Son bir çabayla tünelden çıkan Zekai Ak (28), sağlık ekipleri ve itfaiyeden yardım istedi. Fatih Danışık (22) baygın çıkarılırken Halis (23) ve Olcay Kaya (19) kardeşlerin cesedine ulaşıldı.

Mihriban KOÇAKER
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Define merakı sonları oldu
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