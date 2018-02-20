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e- Devlet girişi burada! Alt - üst öğrenme tıkla öğren...

e-Devlet nasıl yapılır? öğrenme nasıl öğrenilir? soruları 2 haftadır gündemi oluşturan konuların başında yer alıyor. Lise öğrencilerinden tutun yaşlı vatandaşlarımıza kadar herkes soy ağacı sorgulaması nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi nasıl öğrenilir? sorularının cevaplarını merak ediyor. 8 Şubat Perşembe günü sosyal medyada yayınlanan bir mesaj ile kullanıcılara ulaşan e-Devlet'in soyağacı sorgulama yeniliği vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Aşırı yüklemeden sonra site ilk gün erişime kapandı daha sonra beyan sistemine geçildi; vatandaş, e-Devlet'ten soyağacı sorgulama konusunda başvurusunu yaptı daha sonra ise gelen SMS ve maille soy bilgisini görüntüleyebildi. Bunlara rağmen vatandaşların e-Devlet ile soyağacı sorgulamalarında çıkan sonuçlar farklılık gösterebiliyor, tarihlerin farklı olması vatandaşların soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir? sorusunun yanıtını araştırmaya itti. İşte bu sorunun yanıtı ve e-Devlet giriş ile soyağacı sorgulama sistemi...

Giriş Tarihi: 20.2.2018 10:09
e- Devlet girişi soyağacı sorgulama burada! Alt - üst soy bilgisi soy ağacı öğrenme tıkla öğren...

Alt üst nasıl öğrenilir? nasıl yapılır? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. e-Devlet portalı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Soy Bilgisi görüntülene işlemlerinden soy bilgilerini öğrenebilecek vatandaşların ortaya çıkan sonuçları sosyal medyada paylaşmamaları gerekiyor! Öte yandan ünlü tarihçi Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu; soyağacı sorgulamada nasıl eski tarihlere gidilir? sorusunun yanıtını sabah.com.tr'de açıkladı.

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e- Devlet girişi soyağacı sorgulama burada! Alt - üst soy bilgisi soy ağacı öğrenme tıkla öğren...
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