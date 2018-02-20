e- Devlet girişi soyağacı sorgulama burada! Alt - üst soy bilgisi soy ağacı öğrenme tıkla öğren...

Alt üst soy bilgisi nasıl öğrenilir? Soyağacı sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. e-Devlet portalı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Soy Bilgisi görüntülene işlemlerinden soy bilgilerini öğrenebilecek vatandaşların ortaya çıkan sonuçları sosyal medyada paylaşmamaları gerekiyor! Öte yandan ünlü tarihçi Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu; soyağacı sorgulamada nasıl eski tarihlere gidilir? sorusunun yanıtını sabah.com.tr'de açıkladı.