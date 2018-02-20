“En Güzel’in Sözleri”ni sinemayla anlattılar

Siyer Vakfı
tarafından düzenlenen "4. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması
"nın ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl "En Güzel'in Sözleri" temasıyla yapılan yarışmanın ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi
'nde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, yarışmayı 4 yıldır ilgiyle takip ettiğini belirterek, etkinliğin geleneksel hale gelmesini temenni etti. FİKİR MÜCADELESİ
Kurtulmuş, iki asırdır Türk topraklarında fikir, kültür, sanat, edebiyat, siyaset, teknoloji ve ekonomi alanında bir mücadele olduğuna işaret ederek, "Bu mücadelenin ana ekseni, bizim milli kültürel bağımsızlık mücadelemizdir. Bu mücadeleyi kuvvetli bir şekilde verebildiğimiz oranda, bu mücadelede gücümüzü artırdığımızda ekonomide de siyasette de teknolojide de ileriye doğru gidiyoruz" diye konuştu. Yarışmanın konusuna da değinen Kurtulmuş, "Alemlere rahmet Efendimiz'in, günümüz insanına anlatılması için bu yarışmayı yapıyoruz. Hz. Peygamber'i sevmek, Allah'ı sevmek; sadece kuru bir sözden ya da Kelime-i Şehadet'te ifade edilen diliyle ikrar, kalbiyle tasdik ettiğimiz sözlerden ibaret değildir. Allah'ı, Hz. Peygamber'i sevmek, Peygamber'in hayatını kendimize örnek almak ve onun hayatı çerçevesinde dünyayı anlamlandırmakla mümkündür" diye konuştu. KISA FİLM ÖDÜLÜ '12 SAAT'E
Yarışmaya senaryo dalında 164 eser, kısa film kategorisinde ise 175 yapım başvuruda bulundu. Kısa film dalında birincilik ödülüne "12 Saat" filmi ile Ercan Selim Öngöz değer görüldü. Senaryo kategorisinde teşvik ödülünü "Zilli Top" isimli senaryosu ile Sema Nur Bektaş aldı. Animasyon özel ödülü ise "İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar" isimli filmi ile Hamza Uysal kazandı. Yarışmanın "Siyer Vakfı Özel Ödülü"nü "Kum" adlı kısa filmiyle yönetmen Akif Karaosmanoğlu, "Jüri Özel Ödülü"nü "Bakıt" adlı kısa filmiyle Kırgızistan'dan katılan Meerim Dogdurbekova, "Mansiyon Ödülü"nü "Yönetmen ve Öğretmen" adlı filmiyle Ömer Dişbudak, "Sponsorluk Özel Ödülü"nü "Sinema Aşığı" adlı yapımı ile Askar Nurakun Uulu aldı.