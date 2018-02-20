Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.





CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATLİAMI YAYINLADI



Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook'tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü'ndeyim son hali" dedi. Saral, son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı.





SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

KATİL ZANLISINA KÖPEKLİ ARAMA BAŞLATILDI



Balıkesir'in Havran ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaraladıktan sonra sosyal medyada canlı yayın yapan firari Ali S.'nin yakalanması için Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Çalışmalar kapsamında cinayetin işlendiği kırsal mahallede özel eğitimli iz köpeği ile arama çalışması yapılıyor.







Havran ilçesi Hüseyin Beşeler kırsal mahallesinde 3 kişinin öldürülüp 4 kişinin de yaralandığı olay sonrasında katil zanlısı firari Ali. S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede etkili olan yoğun sise rağmen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler arama, tarama çalışmalarına başladı. Katil zanlısının yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı bilgisinin alınması üzerine Jandarma İz Takip Köpeği Lamba bölgeye getirildi. Özel eğitimli Lamba katil zanlısının muhtemel kaçış istikametinde çalışmalarına başladı.

"EVE GELDİĞİMDE ÇOCUKLARIM YERDE YATIYORDU"

Saldırıda eşi ile iki çocuğunu yitiren, diğer iki çocuğu yaralanan Hasan Çetinkaya, evde bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırının ardından büyük şok yaşadı.





Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eve geldiğimde çocuklarım yerde yatıyordu. Eşim, oğlum, iki kızım, bir de ufak oğlum saldırıya uğramış. Eşim, kızım ve oğlum yaşamını yitirdi." dedi.

Hasan Çetinkaya'nın kardeşi Hatice Küçük de olay anında evde olmadığını, saldırıyı duyup geldiğini söyledi.

Yengesi ve iki yeğeninin yaşamını yitirdiğini anlatan Küçük, saldırının nedenine ilişkin bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Silah seslerini duyarak eve koştuğunu belirten bir mahalle sakini ise olay yerine vardığında saldırganı elindeki tüfekle kapıya, pencereye vurarak kırdığını gördüğünü ifade etti.