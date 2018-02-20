300 yıllık çınar ağacı için proje değiştirildi

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Hendek ilçesinde yapımı devam eden Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin projesi 300 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi.

PROJE, 3 ASIRLIK ÇINARA GÖRE REVİZE EDİLDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Hendek'te yapımı devam eden Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde inceleme yapan SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, alanda bulunan 300 yıllık çınar ağacı için projenin değiştirildiğini söyledi.

"ÇEVREYİ KORUMAK ZORUNDAYDIK"

Rüstem Keleş, projenin asırlık çınara göre revize edildiğini ve çevreyi koruma noktasında çok hassas hareket ettiklerini belirterek, "Kot olarak da cazibe ile su verebilmek için bu bölgeyi belirledik. Bölgede yaklaşık 300 yıllık bir çınar ağacımız var. Hem kot olarak hem lokasyon olarak tesisi burada yapmak zorunda kaldık. Fakat çınar ağacını da özellikle su ve çevre ile ilgilenen bir kurum olarak korumak zorundaydık" dedi.

Rüstem Keleş, ağacın korunması için proje çalışanlarına gerekli talimatı verdiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımıza hem çınar ağacının korunması hem de arıtma tesisi ile ilgili talimat verdik. Güzel bir proje ortaya çıkardık. Hem tesisimiz arzu ettiğimiz lokasyonda projelendirildi, hem de yaklaşık 300 yıllık çınar ağacımıza bir zarar vermeden korumuş olduk. Çınar ağacını yakından incelerseniz içinin oyuk olduğunu göreceksiniz. Zaman zaman insanların çeşitli vesilelerle sığındığını, hatta ateş yaktığını gördük.

"PROJE KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Biz projemizle hem bu ağacın yangından ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmesini engellemiş olduk hem de bakımı yapılmış oldu. Yaklaşık 2,5 milyonluk projemizle bölgedeki mahallelerimize pırıl pırıl arıtılmış Uludere suyunu inşallah ulaştırmış olacağız. Projemiz kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak. Çevrelediğimiz koruma bandıyla arıtma tesisimizin ve çınar ağacımızın çok uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayacağız. Doğal varlıklarımızı hassasiyetle korumak konusunda maksimum gayret göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin asırlık çınarın bakım işlemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.