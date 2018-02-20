Göz kapağına 24 ayar altın

Konya
'da yüz felci geçiren Oktay Volkan Karadeniz'in kapatamadığı göz kapağı, 24 ayar altınla işlevsel hale getirildi. 28 yaşındaki genç, altın sayesinde gözünü kaybetmekten kurtulduğunu söyledi. Özel bir şirkette çalışan Karadeniz, doğuştan yüzünün sol tarafındaki felç nedeniyle gülemiyor, konuşmakta güçlük çekiyordu. Sol gözünü de etkileyen felç nedeniyle gözünü kapatamayan Karadeniz, uyku, kuruluk ve batma problemleri artınca hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonrasında hastanın yüzündeki asimetri bozukluğunun giderilmesi için bacağından alınan bağ dokusu yüzüne nakledildi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Doktoru Op. Dr. Ahmet Akatekin ameliyatın ardından Karadeniz'in göz kapağının kapanması için de altınlı çözüm uyguladı. Göz kapağına ağırlık vermesi için kuyumcudan alınan 24 ayar altın, hastanede steril hale getirildikten sonra hastanın göz kapağına konuldu. Op. Dr. Akatekin, "Gerekli ölçümlerin ardından kuyumcunun hazırladığı altını göz kapağına yerleştirdik. Gözünü kapatıp açtığında altının ağırlığıyla göz kapağının kapanması sağlandı" dedi.