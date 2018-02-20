Hareket halindeki trende köpeklerle arama yapıldı

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler karayollarında yaptığı denetimlerin ardından şimdi de demir yollarında denetime başladı.

Jandarma ekipleri TCDD'ye ait Bandırma-İzmir seferini yapan trende Akhisar'dan başlayarak Manisa'ya kadar 'Vicdan' ve 'Bıçak' isimli uyuşturucu ve bomba arama köpeklerinin katıldığı genel arama ve kontrol faaliyetinde, yolcuların kimlik kontrollerini yapıp GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bugün hareket halindeki TCDD'ye ait Bandırma-İzmir seferini yapan trende Akhisar'dan başlayarak Manisa'ya kadar arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan denetimler kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığınca 'Vicdan' ve 'Bıçak' isimli uyuşturucu ve bomba arama köpeklerinin de katıldığı genel arama ve kontrol faaliyetinde, yolcuların kimlik kontrolleri yapılıp, GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

ARANAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan kimlik ve GBT kontrollerinde sonucunda aranan 2 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin Akhisar T Tipi Cezaevine gönderildiği açıklanırken, trende bulunan yolcu çocuklar da 'Vicdan' ve 'Bıçak' isimli uyuşturucu ve bomba arama köpeklerine büyük ilgi gösterdi.

Vicdan ve Bıçak isimli köpekler trende bagaj denetimlerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerden memnun kalan bir çok yolcu uygulamayı yerinde bularak destek verdi.