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yuvarlandı hiçbir şey olmamış gibi...

Giriş Tarihi: 20.2.2018 06:38 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 08:50
Kanala yuvarlandı hiçbir şey olmamış gibi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü olan ve düşen sürücü araç düştükten sonra sigara içmesi herkesi şoke etti.

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Kanala yuvarlandı hiçbir şey olmamış gibi...
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