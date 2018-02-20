Platonik âşık katliam yapacaktı

Adana
'da platonik âşık 25 yaşındaki Aykut Arık
'ın katliam girişimi, servis şoförü Mehmet Ali Yüksel
'in kahramanlığı sayesinde önlendi. Kaçıp bir fırına saklanan Arık ise yakalanacağını anlayınca intihar
etti. Olay Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Arık, özel bir kolejde okuyan ve platonik âşık olduğu 17 yaşındaki kız öğrenci N.B.'nin içinde bulunduğu servisin geçmesini beklemeye başladı. Mehmet Ali
Yüksel'in kullandığı ve içinde 10 öğrencinin bulunduğu aracı gören Aykut Arık pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu servisin camları kırıldı, şoför Yüksel yaralandı. YARALI HALDE SÜRDÜ
Kahraman şoför yaralı olmasına rağmen durmayıp aracı sürmeye devam etti. Yaklaşık bir kilometre boyunca aracı kullanıp, güvenli bir noktaya çeken Yüksel, öğrencilerin zarar görmesini engellemiş oldu. Bu arada büyük şok yaşayan öğrenciler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis kısa sürede olay yerine ulaşırken, Aykut Arık da elindeki pompalı tüfekle mahalledeki bir fırına girdi. Burada çalışanları ölümle tehdit ederek dışarı çıkartan Arık, polise de ateşle karşılık verdi. Yakalanacağını anlayan Arık, olayda kullandığı pompalı tüfekle hayatına son verdi. Yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.