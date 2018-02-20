Profesör bedenini öğrencilerine bağışladı

Denizli
'de 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu
'nun bedeni, vasiyeti üzerine ailesinin izniyle kadavra olarak üniversiteye bağışlandı. Yakalandığı mide kanserine yenik düşen 61 yaşındaki Oğuzhanoğlu için PAÜ Tıp Fakültesi
Anatomi Laboratuvarı önünde tören düzenlendi. Törende konuşan öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel, "Oğuzhanoğlu, vefatının ardından bıraktığı bedeniyle bilime ışık tutmaya devam edecek" dedi. Oğuzhanoğlu'nun aynı üniversitede öğretim görevlisi olan eşi Prof. Dr. Nalan Oğuzhanoğlu da törende duygu yüklü bir konuşma yaptı. Oğuzhanoğlu'nun "Çocuklar, hocanızın ne kadar titiz olduğunu biliyorsunuz. Ders saatinin bir dakika geç kalmasına izin vermez. Şimdi ders saati başlıyor. Lütfen hocanızı alıp derse başlayalım." ifadelerinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra beyaz önlüklü tıp fakültesi öğrencileri, Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarına alarak laboratuvara götürdü.