Profesör vücudunu öğrencilerine bıraktı

Denizli'de kanser sonucu hayatını kaybeden ve bedenini öğrencilerinin eğitimi için kadavra olarak bağışlayan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada Oğuzhanoğlu'nun bedenini bağışlamasını hocalık hayatında son ders olarak gördüğünü söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu (61), geçtiğimiz Cuma günü mide kanseri tedavisi gördüğü PAÜ Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oğuzhanoğlu, vasiyetinde bedenini öğrencilerinin anatomi eğitimi için bağışladığını belirtmesi üzerine eşi kendisi gibi akademisyen olan Prof. Dr. Nalan Oğuzhanoğlu'nun da onayıyla bedeni bağışlandı.