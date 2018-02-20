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'de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

'de bir gece kulübünde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 06:46 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 06:47
Şişli'de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi'nde bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahın da kullanıldığı kavga sırasında karın bölgesine mermi isabet eden Emre K. yaralandı. Yaralı, taksi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek boş kovan toplayıp delil çalışması yaptı, incelemelerde bulundu.

Polis, silahla yaralama şüphelisi ile kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Şişli'de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı
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