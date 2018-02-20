Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı

Havran'da dün gece meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralayan katil zanlısı Ali Saral jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesinde Havran'ın Eseler Mahallesi girişinde yakalandı.

DAĞ EVİNDE SAKLANMIŞ

Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra geceyi bir dağ evinde geçirdiği iddia edildi. Zanlı,cinayetin ardından sosyal medyadan canlı yayın yapmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Ali Saral ailesiyle birlikte iddiaya göre Çetinkaya ailesinin evine kız istemeye gitti. Saat 23.30 sıralarında İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATLİAMI YAYINLADI

Cani Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

2 YAŞINDAKİ YASİN'İN DURUMU AĞIR

Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya'nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralılardan Saral'ın evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren'in Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya ise Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Ali Saral'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.