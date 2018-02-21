14 aylık kızlarına alkol veren çifte dava

İstanbul
'da 14 aylık kız bebeklerine alkol içirip fotoğrafı sosyal medyada yayımlayan çifte dava açıldı.
Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Pamir E. ve 32 yaşındaki Nazlı E., Pendik'te bir AVM'de alkol almaya başladı. Çiftin yanında 14 aylık kızları P.E. de bulunuyordu. N.E., mama sandalyesinde otururken baba Pamir E., elindeki alkol şişesini kızının ağzına dayadı. O anların fotoğrafını çeken anne Nazlı E., sosyal medyada yayımladı. Fotoğrafın altına gülen surat emojisi koyan anne bir de kızına içirdikleri alkolü '#birdamladenedi# etiketi ekleyerek duyurdu. Fotoğrafı gören bir şahıs BİMER'e başvurarak durumu ihbar etti. İhbar sonrası aile hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan anne alkol şişesini uzattığını fakat içirmediğini ileri sürdü. Espri olsun diye o an fotoğraf çektiğini anlatan anne, "Sadece eğlence olsun diye yapmıştım" ifadelerini kullandı. Anne-baba hakkında, "Tehlikeli madde temin etme" suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.