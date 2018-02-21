30 bin TL için öldürülmüş

İzmir
'in Çiğli ilçesinde oturan Mürüvvet Yaradılmış (55), 8 yıl önce 30 bin lira parasını da yanına alarak, satın alacağı eve bakmak için emlakçı Ömür Gür (33) ile buluştuktan sonra kayboldu. Polisin arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, yakınları 2011'de ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Aynı yıl polis, aralarında Ömür Gür'ün de bulunduğu birkaç kişinin ifadelerini aldı, ancak Yaradılmış'ın izine rastlanmadı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, dosya yeniden açıldı. 3 ayda 50 kişinin ifadesine başvuran ekip Yaradılmış'ı, parasını almak için Ömür Gür'ün öldürdüğünü belirledi. Gözaltına alınan Gür'ün yer göstermesiyle Foça'daki ormanlık alanda yapılan kazıda, insan kemiği buldu. Ömür Gür ve o tarihte eşi olan daha sonra boşandığı Şermin Kalafat tutuklandı.