Başkent’te personel servisi devrildi: 3 yaralı

Kaza
sabah saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde Havaalanı istikametinde seyreden İbrahim M. idaresindeki 23 HS 326 plakalı otomobil, Fahrettin Altay Caddesi'nden Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'na çıkan Fatih B. idaresindeki 06 C 3102 plakalı personel servisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü yan devrildi. Minibüsteki yolculardan bir kısmı kendi imkanları ile araçtan çıkarken, 1'i kadın 3 kişi araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka kapağını açan ekipler, kurtarılmayı bekleyen yaralılara sakin kalmaları konusunda ikazlarda bulundu. İtfaiyenin meşakkatli çalışmaları sonucu kurtarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara taşındı. Şahıslar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın etkisiyle bulvar üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ikinci bir kazanın önüne geçmek için yolda trafik önlemleri aldı. Hurda yığınına dönen iki araç da çekici marifetiyle yoldan kaldırıldıktan sonra, trafik normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.