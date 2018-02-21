Cemre düşmesi nedir? – 2018 Cemre havaya suya ve toprağa ne zaman düşer? – İşte yanıtı

Hava sıcaklıklarının habercisi olarak bilinen ve 7 gün aralıklar ile havaya, suya ve toprağa düşen cemre düşmesi, bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. ''Cemre düşmesi nedir'' sorusunun yanıtı merak edilirken ilk cemrenin de bugün düşmesi bekleniyor. Havaya düşerek havayı, suya düşerek suyu son olarak toprağa düşerek toprağı ısıttığına inanılan ilk cemre havaya suya ve toprağa ne zaman düşecek? İşte ayrıntılar…Hava sıcaklıklarının habercisi olarak bilinen ve 7 gün aralıklar ile havaya, suya ve toprağa düşen cemre düşmesi, bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. ''Cemre düşmesi nedir'' sorusunun yanıtı merak edilirken ilk cemrenin de bugün düşmesi bekleniyor. Havaya düşerek havayı, suya düşerek suyu son olarak toprağa düşerek toprağı ısıttığına inanılan ilk cemre havaya suya ve toprağa ne zaman düşecek? İşte ayrıntılar…