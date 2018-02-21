Ceza yok sandı çok fena yandı

FSM Köprüsü'nün hemen dibibinde yıllardır aynı güzergahı kullanarak esnaflık yaptığını belirten Hepgül, "Bize hiçbir tebligat veya uyarıda bulunulmadı. Şu anda 117 trafik cezası yaklaşık 100 bin lira ceza borcum var" dedi.

FSM Köprüsü'nden geçişleri yasaklanan hafif ticari araç sahibi Hepgül, kendisi gibi yüzlerce kişiye binlerce cezanın gönderildiğini ifade etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ulaşıma açılmasıyla, trafiği rahatlatmak amacıyla, FSM Köprüsü'nden, ağır tonajlı kamyonlar, şehirlerarası yolcu otobüsleri ve bununla birlikte hafif ticari araçlarında geçişi yasaklandı. Yasağın araçları için geçerli olmadığını düşünerek geçişe devam eden esnaflar, durumdan habersiz bir şekilde eskisi gibi hafif ticari aracıyla FSM Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçerek, dükkânında satacağı ürününü aldı.

Aradan geçen bir yıl zarfında her hangi bir uyarıyla karşılaşmayan Beykoz esnaflarına kaçak geçiş cezaları tebliğ edilmeye başlandı. Beykoz'da balıkçılık işiyle uğraşan Hepgül, aracıyla her gün FSM Köprüsü'nden geçip balık haline gittiğini, aradan geçen bir yıl sonra karşılarına aşırı yüksek bir ceza çıktığını söyledi.

"DAHA 117 TANE CEZAM VAR"



"Şu anda elime beş tane tebligat ulaştı. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü'ne gittiğimde, daha 117 tane daha cezam olduğu bana söylendi" şeklinde konuşan Hepgül, cezanın bir tanesi 800 TL olduğunu ve 117 tane cezanın toplamının yaklaşık 100 bin TL civarında bir rakama tekabül ettiğini söyledi.

"BU CEZALARI ÖDEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Biz kamyon değiliz, otobüs değiliz, kamyonet değiliz. Ufak bir minibüsümüz var. Onunla hale gidip balık alıp geliyoruz. FSM Köprüsü'nden benim gibi günde 1000-1500'e yakın araç geçiyor. Biz bundan haberdar değiliz. Haberimiz olsa biz zaten geçmeyiz. Üçüncü köprüden gideceğiz" ifadelerini kullanan Hepgül, "Problem bayağı büyük bunu ödeyemeyecek bir dünya insan var. Bu yasaksa bize 15 veya 20 günde bu cezanın gelmesi gerekiyordu. Bana ceza 14 ay üzerine geldi. Ne yapacağız bilemiyoruz" dedi.