İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde belirli aralıklarla etkili olan yağmur, barajların doluluk seviyesini de arttırdı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı, Şubat ayının ilk günlerine göre yüzde 5 oranında yükseldi. Öte yandan son dokuz ayda İstanbul'da barajlarda doluluk oranı en yüksek seviye olan yüzde 79,68'e çıktı. Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Ömerli barajında doluluk oranı 15 günde artarak su miktarı ise yüzde 85,38 oranından yüzde 90,52'ye çıktı. Ömerli barajındaki son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Ömerli Barajı'nın adeta tamamına yakınının dolduğu görülüyor. Öte yandan Alibeyköy barajında da su seviyesinin su kemerlerinin yarıya yakınına ulaştığı görüldü.



İSKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI ŞÖYLE;

''Ömerli: 90,52