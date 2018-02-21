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barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

'da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Barajlarda doluluk oranı son dokuz ayda en yüksek seviyeye ulaşırken, kentin su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlardan biri olan ve su seviyesinin 90,52’ye ulaştığı Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 10:05
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

'da geçtiğimiz günlerde belirli aralıklarla etkili olan yağmur, barajların doluluk seviyesini de arttırdı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı, Şubat ayının ilk günlerine göre yüzde 5 oranında yükseldi. Öte yandan son dokuz ayda İstanbul'da barajlarda doluluk oranı en yüksek seviye olan yüzde 79,68'e çıktı. Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Ömerli barajında doluluk oranı 15 günde artarak su miktarı ise yüzde 85,38 oranından yüzde 90,52'ye çıktı. Ömerli barajındaki son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Ömerli Barajı'nın adeta tamamına yakınının dolduğu görülüyor. Öte yandan Alibeyköy barajında da su seviyesinin su kemerlerinin yarıya yakınına ulaştığı görüldü.

İSKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI ŞÖYLE;

''Ömerli: 90,52

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı
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