Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

’da yarın bu yollara dikkat

Ataşehir’de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş-EA7 Armani Olimpia Milano arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 17:38
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - EA7 Armani Olimpia Milano arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası nedeniyle yarın saat 18.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar şöyle:

"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) Sarı Mimoza Sokak,

Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN